Нове дослідження ускладнило суперечки про глобальне потепління

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Не дивно, що багато людей вважають причиною глобального потепління одну лише діяльність людини, так як в це вірить і більшість вчених. Але фахівцям слід задатися питанням, чому все ж існує велика група тих, хто «заперечує», для яких антропогенна зміна клімату – вигадка.



Справа в тому, що вчених не раз ловили на махінаціях з кліматичними даними і безглуздих прогнозах. Знаменитості і політики, що виступають на підтримку вчених, проживають у розкішних особняках, літають по світу на приватних літаках, і в цілому завдяки їх способу життя в атмосферу потрапляє набагато більше CO2, ніж через діяльність звичайних людей. Як з урахуванням всього цього можна сприймати глобальне потепління серйозно?

Не рятує становище і те, що шановні вчені сумніваються в існуванні глобального потепління. Нещодавно двоє австралійських дослідників опублікували статтю, в якій пояснюється, що сьогоднішня зміна температури у світі цілком природно.

Вчений Дженніфер Марейзі, у великому списку досягнень якої є і заснування лабораторії для вивчення клімату The Climate Modeling Laboratory, починає свій приголомшливий звіт, звертаючись до реальності.

«Наше нове дослідження, швидше за все, проігноруєте», – свідчить текст статті в виданні The Spectator Australia.

Вона продовжує пояснювати: «Дослідивши проксі-дані про температуру шести періодів за 2000 років, ми прийшли до висновку, що нещодавнє потепління – це природний процес, який стався б, навіть якби технічного перевороту не сталося».

Складність в тому, що в середні століття температура у світі дійсно була вищою, і багато років це залишалося фактом, який прихильники глобального потепління сьогодні заперечують. Ці дослідники підтверджують, що до промислового перевороту в світі було тепліше. Звичайно, у зв’язку з цим передбачається, що діяльність людини впливає на клімат набагато менше, ніж вважають енвайронменталісти , вплив.

На графіку температур можна помітити два періоди підвищення: перший з них проходив близько 1200 року і відомий як Середньовічний кліматичний оптимум, а другий досяг свого піку в 1980 році, після чого температура почала знижуватися…

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Тим не менш, існують численні свідчення того, що в ході Середньовічного кліматичного оптимуму в Європі було приблизно на один градус тепліше, і це відповідає збільшенню температури в Північній півкулі в 1200 році. Опублікована величезна кількість звітів, заснованих на проксі-даних, які говорять про більш високі температури цього періоду.

Найголовніше – суперечка про кліматичні зміни ще не завершена, і вчені не прийшли до єдиної думки (але навіть якщо б їм вдалося досягти єдності думок, слід пам’ятати, що впевненість великої кількості людей в правдивості факту зовсім не гарантує його достовірність).