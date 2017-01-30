Оси-колективісти виявилися адептами ринкової економіки

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Оси виявилися здатними підтримувати «ринкові відносини» одна з одною і вибирати найбільш вигідні для них варіанти співпраці з підлеглими або домінуючими особинами у своєму або навіть «чужому» вулику.

«Наше відкриття розкрило цікаві паралелі між популяціями ос і світом людського бізнесу – як і для людей, погана угода для ос краще, ніж відсутність партнерства, і тому в той момент, коли конкуренція зростає, підвищується і ризик того, що одна оса погодиться зробити іншій особині знижку. Невидима рука ринку, виявляється, керує відносинами в природі таким же чином, як і ринками в нашому світі – коли партнерів більше, домовитися про більш вигідну угоду набагато простіше», — розповідає Олена Ґрінстед (Lena Grinsted) з університету Сассекса (велика Британія).

Ґрінстед і її колега Джеремі Філд (Jeremy Field) прийшли до такого парадоксального висновку, спостерігаючи за життям декількох вуликів звичайних паперових ос (Polistes dominula) – колективного різновиду цих комах, що живе у великих вуликах з десятків і сотень особин.

На відміну від бджіл, робочі особини такої «колективної сім’ї» не втрачають здатність до розмноження і не завжди є дочками матки, а її сестрами або взагалі чужорідними особинами, які часто мігрують між різними вуликами. Те, чому і як вони це роблять, залишалося для вчених загадкою, яку спробували розкрити британські вчені.

Спостерігаючи за осами, Філд і Ґрінстед помітили, що ревність робочих особин у залицянні за маткою і її потомством була не завжди однаковою – як правило, чим більше «конкуруючих» вуликів було поблизу, тим менш активно оси добували їжу і захищали колонію від посягань інших ос. Це наштовхнуло їх на думку, що поведінкою комах можуть керувати приблизно такі ж принципи, як класичні ідеї ринку Адама Сміта.

Для вирішення цього завдання вчені спробували зіграти роль «невидимої руки ринку», усуваючи конкурентів або створюючи видимість їх появи у тих колоній Polistes dominula, за якими вони спостерігали. У загальній складності біологи простежили за поведінкою понад півтори тисячі робочих особин, що живуть у 43 окремих гніздах у грядки кактусів-опунцій, що ростуть у полі іспанського міста Кадіс.

Як з’ясувалося, поява нових гнізд ос дійсно змушувало особин, які вже живуть у них, більш прохолодно ставитися до своїх обов’язків, виконуючи менше робіт «по дому», ніж зазвичай. Деякі оси відразу ж спробували мігрувати в нові вулика, покинувши своїх сестер і колишніх «товаришок по вулику». Цікаво, що домінуючі особини ніяк не відреагували на зниження працьовитості своїх товаришок, чого зазвичай не відбувалося при відсутності конкурентів.

Зворотна операція призводила до того, що оси починали працювати сильніше, а їхні «боси» – вимагати від них більше, ніж зазвичай. Все це, як відзначають вчені, повністю укладається в класичні уявлення про те, як працює ринок, де рівень пропозиції та попиту постійно змінюється.

Відповідно, можна говорити про те, що оси виробили механізм «спілкування» між домінуючими і підлеглими самками, який гнучко пристосовується до різних рівнів конкуренції між різними «корпораціями» комах, використовуючи ринкові механізми. Найближчим часом Філд і Ґрінстед планують вивчити те, як різниться робота мозку ос при високій і низькій конкуренції, що допоможе, як сподіваються вчені, виділити ті ланцюжки нейронів і клітинні механізми, що керують роботою цього «біологічного ринку».