Південній Азії загрожує катастрофічна повінь

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Сто мільйонів чоловік, що населяють Південну і Південно-Східну Азію, живуть на висоті один метр над рівнем моря. Як вважають вчені, для всіх цих людей вкрай важливим була зміна рівня моря, що сталася в регіоні шість тисяч років тому з причини, не пов’язаної зі зміною клімату.



Як з’ясували дослідники Ратгерського університету (США), у період від 6850 до 6500 років тому рівень моря біля індонезійського острова Белітунг збільшувався двічі, сумарно на 60 сантиметрів. Подібне коливання, ніяк не пов’язане з людською діяльністю, може повторитися знову, вважають вчені, і, в поєднанні з впливом сучасного потепління клімату, має шанси стати катастрофою. За прогнозами фахівців, це може статися протягом найближчих кількох сотень років.

«Наше дослідження показує, на що здатні природні коливання рівня моря без урахування антропогенного потепління», — пояснив один з авторів дослідження професор Бенджамін Хортон.

Щоб встановити зміни рівня моря в минулому, вчені досліджували коралові мікроатоли неподалік від острова Белітунг, розташованого між Суматра і Борнео. Мікроатоли являють собою невеликі коралові острови діаметром не більше шести метрів, верхня частина яких утворена мертвими коралами, а нижня продовжує ріст. Такі структури — найнадійніший спосіб вивчення коливань рівня моря в минулому. Для максимальної надійності вчені досліджували корали у двох протилежних берегів острова.