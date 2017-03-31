Погіршення нюху назвали ознакою швидкої смерті

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Проведене дослідження показало, що існує прямий взаємозв’язок між втратою нюху і хворобою Альцгеймера – найпоширенішою формою деменції. Однак тепер дослідники зі Стокгольмського університету прийшли до дуже цікавих висновків. Як виявилося, погіршення нюху є ознакою швидкої смерті навіть для тих людей середнього і старшого віку, у яких не було раніше діагностовано нейродегенеративні захворювання. З висновками вчених нас знайомить видання The Telegraph.

Учені протягом десяти років проводили спостереження за 1774 шведами, вік яких становив від 40 до 90 років. На самому початку дослідження добровольці пройшли тести, в рамках яких їм потрібно було ідентифікувати 13 різних запахів. Як виявилося, ймовірність смерті була тісно пов’язана з умінням правильно розрізняти запахи. Кожна невірна відповідь збільшувала шанси учасника експерименту померти в період дослідження на 8%.

Самі автори роботи не поспішають робити далекосяжні висновки. Вони лише заявляють, що нюх є хорошим показником того, як працює наш мозок. Іншими словами, втрата здатності розрізняти запахи може сигналізувати про смертельно небезпечні проблеми, про яких людина раніше і не здогадувалася. Шведські вчені сподіваються, що подальші експерименти допоможуть встановити конкретні біологічні процеси, що пояснюють цю особливість.

Те, як людина сприймає запахи, не можна виміряти безпосередньо. Для відповіді на подібного роду питання дослідники застосовують непрямі методи. Вони визначають оцінку інтенсивності нюху, аналізують поріг сприйняття і порівнюють сприйняття людиною різних запахів. Відомо також, що поріг сприйняття і чутливість тісно взаємопов’язані. Варто відзначити, що раніше подібне дослідження було проведено в США. Аналіз понад 3 тис. американців показав, що втрата здатності розрізняти запахи може бути свідченням швидкої смерті літньої людини.