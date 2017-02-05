Причиною нейродегенеративних захворювань може стати брудне повітря

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Ситуація з забрудненням повітря в деяких країнах наближається до катастрофічної. Зрозуміло, першою на думку спадає Китай, місце, де люди часом не бачать нічого далі кількох метрів перед собою через смог, що виробляють місцеві заводи. У багатьох інших державах, втім, ситуація хоч і трохи краще, але теж не дуже радісна. Необхідно якось вирішувати це питання, і вирішувати швидко, адже, як виявилося, забруднення повітря здатне привести до виникнення у людей нейродегенеративних захворювань.

Небезпека постійного вдихання забрудненого повітря описується багатьма вченими людьми з різних країн. Астма, рак легенів, серцеві захворювання – і це далеко не повний список всіх тих небезпек, які чатують на людей, що проживають у місцях із забрудненою атмосферою. Нові дослідження виявили докази того, що брудне повітря здатне також нашкодити і людському мозку. Відкриття зробили вчені Університету Південної Каліфорнії на підставі дослідження, яке тривало протягом 11 років.

Дослідники прийшли до висновку, що перевищення вмісту в повітрі шкідливих частинок подвоює ризик виникнення у людини деменції. Стандарти безпеки в США передбачають наявність не більше 12 µg забруднюючих речовин на кубічний метр повітря. Колеги вчених з Університету Торонто провели додаткові дослідження і з’ясували, що люди, які проживають на відстані менше 50 метрів від проїжджих частин, на 12% частіше хворіють деменцією, ніж ті, хто живе далеко від доріг. Можна подумати, що 12% не так вже й багато, але для науки це дуже серйозний результат.

В ході досліджень, зрозуміло, проводилися і тести на лабораторних мишах. Гризуни, яким доводилося вдихати забруднене повітря, демонстрували ознаки хвороби Альцгеймера, втрату пам’яті та інші симптоми пошкодження мозку. Якщо вірити статистиці, жителі сучасного Пекіна дихають таким брудним повітрям, який еквівалентний 40 сигаретам, які би викурювали щодня. Вчені продовжують активно досліджувати проблему впливу забруднень на людський організм, адже питання це дуже актуальне.