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Природні пожежі вирують в США (фото)

в Фото 08.03.2017 62 пер.

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В американському штаті Оклахома зафіксовані сильні пожежі. Палає степ. З охоплених вогнем районів евакуйовано близько 300 осіб. Займання також відзначені в сусідньому штаті Техас, де жителям ряду округів також запропоновано покинути свої будинки і перебратися в безпечні місця.


У штаті Канзас пожежі охопили площу в 1 618 тис. квадратних кілометрів. В окрузі Ріно 10-12 тис. людей вже покинули свої будинки, заявила представник департаменту з надзвичайних ситуацій штату Канзас Кеті Хорнер.

Зараз четверо пожежників отримали поранення під час боротьби зі стихією. Повідомлення про пожежу надійшло в минулі вихідні. У штаті Канзас для гасіння пожежі були задіяні вертольоти Black Hawk.

 
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