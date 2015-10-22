Сексуальні фантазії жінок: що збуджує представниць прекрасної статі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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В далекі часи особи, які втілювали свої інтимні мрії в реальність, мали погану славу, вважалися зіпсованими, занепалими. Сьогодні прекрасна стать може сміливо віддаватися реалізації сексуальних мрій, не боячись осуду. За даними соціологічних опитувань, більше 80% чоловіків мріють про партнерку, яка сприймає рольові ігри, збуджуючі предмети з секс-шопу, веде себе активно і розкуто в ліжку. Чого хочуть жінки?

Про що мріють?

Сексуальні фантазії насичують відносини новими емоціями, розпалюють пристрасть і чуттєвість. Мріяти не шкідливо навіть в інтимному житті. Навпаки, гаряче бажання перевтілитися в незнайомий образ піднімає самооцінку і впевненість у собі.

Лікарі-психологи відзначають: ті представниці прекрасної статі, які уявляють себе в новому образі (наїзниці, медсестри, повії), позбавляються від багатьох комплексів і страхів (страх першій заговорити з незнайомим чоловіком, відповісти на усмішку, погляд), стають більш відкритими, привабливими для протилежної статі. Часто саме скутість і сором’язливість заважають отримати задоволення від сексу, включаючи оргазм.

Сексуальні фантазії жінок

Як не дивно, але гучна мелодрама «50 відтінків сірого» британського режисера Саманти Тейлор-Джонсон викликала фурор серед чоловіків. А безліч осіб жіночої статі у віці від 18 до 45 років після анонімного опитування взагалі зізналися, що хотіли б побувати на місці Анастейші Стіл — головної героїні фільму.

Для довідки За даними досліджень американських вчених, після виходу картини з прилавків супермаркетів зникли мотузки, малометражні канати і троси. Цікавий той факт, що більшість покупців були жінки.

Які фантазії збуджують?

Пов’язана полонянка

Багатьом дівчатам подобається відчувати чоловічу силу і владу. Часто мрії зводяться до простого сюжету: чарівна заручниця в руках підступного, але звабливого бандита, втрачає голову від краси своєї «здобичі».

Якщо хочете справити враження на свою романтичну супутницю, візьміть справу в свої руки. Зв’яжіть атласним або шовковим шарфом зап’ястя або щиколотки коханої, обмежте її в русі. Це принесе задоволення обом.

Постарайтеся не в’язати морських вузлів і розрахувати силу здавлювання так, щоб не залишити садна і синці на ніжній шкірі другої половинки.

Блукаюча у темряві

Секс в непроглядній темряві заводить і дарує цілу гаму приємних емоцій. Це хороша можливість забути про все, розчиняючись у неповторних почуттях, нових відчуттях і зосереджуючись тільки на ніжність дотиків. Досить зав’язати обраниці очі м’якою легкою тканиною і почати подорож.

Врахуйте: ризикнути зайнятися любов’ю таким способом жінка може тільки з близькою людиною, якій довіряє. Втілення цієї фантазії з незнайомцем так і залишиться кадром з уявного еротичного фільму.

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Випадковий секс

Багато жінок потай мріють про пристрасну близькість з незнайомим хлопцем. При цьому дія відбувається в під’їзді, ліфті, дамській кімнаті нічного клубу, на пляжі.

Більшість психологів пояснюють таке бажання прагненням довести собі і оточуючим свою значимість, продемонструвати сексуальність: «Прийшла. Побачила. Перемогла». Однак для виконання бажаного наяву — потрібна сміливість.

Якщо зважилися на задумане, ще раз ретельно зважте всі «за» і «проти» такого вчинку.

Інтим з чоловіком у формі

Чоловіки в екіпіровці сприймаються слабкою статтю як захисники, супермени, лицарі і могутні принци. Поліцейська, військова або пожежна уніформа в більшості випадків асоціюється з героями відомих голлівудських блокбастерів і серіалів, які кидаються рятувати світ за першим покликом.

За результатами таємного анкетування, проведеного американськими вченими, у жіночих сексуальних мріях перше місце займають уявні герої-рятувальники у вигляді Джонні Деппа, Брюса Вілліса, Кіану Рівза, Бреда Пітта, Райана Рейнольдса.

Секс з жінкою

Як не дивно, але цього хочуть більше 50% дівчат, серед яких навіть ті, для кого нетрадиційна орієнтація під суворим табу через релігійні, життєві принципи. Лесбійські ласки залучають з чистої цікавості. Вважається, що процес проходить з більш тривалою прелюдією, ніж традиційний варіант.

Втілення сміливих інтимних фантазій в життя, безумовно, особиста справа жінки. Але якщо не вистачає рішучості на реальну, живу їх реалізацію — не обмежуйте свою сексуальну витонченість хоча б в уяві. Це теж непогано збуджує.