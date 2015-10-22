Сексуальні фантазії жінок: що збуджує представниць прекрасної статі

В далекі часи особи, які втілювали свої інтимні мрії в реальність, мали погану славу, вважалися зіпсованими, занепалими. Сьогодні прекрасна стать може сміливо віддаватися реалізації сексуальних мрій, не боячись осуду. За даними соціологічних опитувань, більше 80% чоловіків мріють про партнерку, яка сприймає рольові ігри, збуджуючі предмети з секс-шопу, веде себе активно і розкуто в ліжку. Чого хочуть жінки?
Про що мріють?
Лікарі-психологи відзначають: ті представниці прекрасної статі, які уявляють себе в новому образі (наїзниці, медсестри, повії), позбавляються від багатьох комплексів і страхів (страх першій заговорити з незнайомим чоловіком, відповісти на усмішку, погляд), стають більш відкритими, привабливими для протилежної статі. Часто саме скутість і сором’язливість заважають отримати задоволення від сексу, включаючи оргазм.
Сексуальні фантазії жінок
Як не дивно, але гучна мелодрама «50 відтінків сірого» британського режисера Саманти Тейлор-Джонсон викликала фурор серед чоловіків. А безліч осіб жіночої статі у віці від 18 до 45 років після анонімного опитування взагалі зізналися, що хотіли б побувати на місці Анастейші Стіл — головної героїні фільму.
Які фантазії збуджують?
Пов’язана полонянка
Багатьом дівчатам подобається відчувати чоловічу силу і владу. Часто мрії зводяться до простого сюжету: чарівна заручниця в руках підступного, але звабливого бандита, втрачає голову від краси своєї «здобичі».
Якщо хочете справити враження на свою романтичну супутницю, візьміть справу в свої руки. Зв’яжіть атласним або шовковим шарфом зап’ястя або щиколотки коханої, обмежте її в русі. Це принесе задоволення обом.
Постарайтеся не в’язати морських вузлів і розрахувати силу здавлювання так, щоб не залишити садна і синці на ніжній шкірі другої половинки.
Блукаюча у темряві
Секс в непроглядній темряві заводить і дарує цілу гаму приємних емоцій. Це хороша можливість забути про все, розчиняючись у неповторних почуттях, нових відчуттях і зосереджуючись тільки на ніжність дотиків. Досить зав’язати обраниці очі м’якою легкою тканиною і почати подорож.
Врахуйте: ризикнути зайнятися любов’ю таким способом жінка може тільки з близькою людиною, якій довіряє. Втілення цієї фантазії з незнайомцем так і залишиться кадром з уявного еротичного фільму.
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Випадковий секс
Багато жінок потай мріють про пристрасну близькість з незнайомим хлопцем. При цьому дія відбувається в під’їзді, ліфті, дамській кімнаті нічного клубу, на пляжі.
Більшість психологів пояснюють таке бажання прагненням довести собі і оточуючим свою значимість, продемонструвати сексуальність: «Прийшла. Побачила. Перемогла». Однак для виконання бажаного наяву — потрібна сміливість.
Якщо зважилися на задумане, ще раз ретельно зважте всі «за» і «проти» такого вчинку.
Інтим з чоловіком у формі
Чоловіки в екіпіровці сприймаються слабкою статтю як захисники, супермени, лицарі і могутні принци. Поліцейська, військова або пожежна уніформа в більшості випадків асоціюється з героями відомих голлівудських блокбастерів і серіалів, які кидаються рятувати світ за першим покликом.
За результатами таємного анкетування, проведеного американськими вченими, у жіночих сексуальних мріях перше місце займають уявні герої-рятувальники у вигляді Джонні Деппа, Брюса Вілліса, Кіану Рівза, Бреда Пітта, Райана Рейнольдса.
Секс з жінкою
Як не дивно, але цього хочуть більше 50% дівчат, серед яких навіть ті, для кого нетрадиційна орієнтація під суворим табу через релігійні, життєві принципи. Лесбійські ласки залучають з чистої цікавості. Вважається, що процес проходить з більш тривалою прелюдією, ніж традиційний варіант.
Втілення сміливих інтимних фантазій в життя, безумовно, особиста справа жінки. Але якщо не вистачає рішучості на реальну, живу їх реалізацію — не обмежуйте свою сексуальну витонченість хоча б в уяві. Це теж непогано збуджує.