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Щось неймовірне відбувається з кометою PanSTARRS (C/2015 ER61). 4 і 5 квітня її блиск збільшився з +8,5 до +6,5, раптово досягнувши межі видимості неозброєним оком, не зважаючи на значну відстань від нашої планети — 180 мільйонів кілометрів.



Астрономи-любителі поспішають зафіксувати космічний мегахвіст. Джеральд Реманн зробив цю фотографію з обсерваторії «Тіволі» в Намібії. «Його довжина становить близько 2,5 градуса», — говорить Реманн. Це означає, що він охоплює понад 8 мільйонів кілометрів.

Для порівняння: все Сонце в діаметрі становить 1,4 мільйона кілометрів — тобто можна практично двічі обгорнути хвіст навколо сонячного екватора. Інший спосіб оцінити розмах кометного хвоста — уявити, що відстань від Землі до Місяця складає всього 5 % від довжини газової смуги PanSTARRS.

Спалах комети, ймовірно, викликаний свіжою прожилкою крижаного матеріалу в її ядрі, яка піддалася впливу сонячної радіації. Несамовито випаровуючись, ядро комети викидає струмені пилу і газу в космос, нарощуючи хвіст.

Цей процес повинен активізуватися з наближенням комети до Сонця до початку травня. 19 квітня комета наблизиться до Землі на мінімальну відстань — 176 мільйонів кілометрів і її буде чудово видно в домашні телескопи, якщо нинішня тенденція збережеться.