Спеціально для виробництва біопалива створений цукровий очерет

Новий сорт цукрового очерету містить набагато більше масла у своїх листках і стеблі, чим модифіковані сорти. Це масло може бути використане для виробництва біодизеля. Передбачалося, що через підвищення вмісту масел, такий очерет буде містити менше цукру, але цього не сталося, так що новий сорт можна використовувати і для виробництва етанолу.

Використовуючи запатентований метод, дослідники використовували витяжку з цукрової тростини спочатку для виробництва етанолу, а потім, після обробки органічними розчинниками, відновлювали з неї олію для виробництва біодизеля.

З 100% біомаси вчені отримали 8% масла, яку можна використовувати для виробництва біодизеля. Навіть якщо ця цифра становитиме лише 5%, дослідники стверджують, що з одного гектара такого очерету можна буде отримувати на 466 літрів більше біодизельного палива, ніж з гектара сої, і на 1,300 літрів більше етанолу, ніж з гектара кукурудзи.