Не пропусти
Головна / Технології / В Австралії всі нові будинки обладнають домашніми акумуляторами Tesla Powerwall

В Австралії всі нові будинки обладнають домашніми акумуляторами Tesla Powerwall

в Технології 06.04.2017 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Практично кожну новобудову в Австралії обладнають сонячними панелями, а домашні акумулятори дозволять економити жителям кілька тисяч доларів на рік.

В Австралии все новые дома оборудуют домашними аккумуляторами Tesla Powerwall

Австралійська житлово-будівельна компанія Arden Homes обладнає всі нові будинки системами зберігання енергії Tesla Powerwall 2 на 13,5 кВт-год. Партнером житлово-будівельної фірми виступила компанія Bradford Solar, яка займається установкою і обслуговуванням сонячних панелей.

Панелі Bradford Solar збирають сонячну енергію, яку інвертор перетворює в електрику. Електроенергія заряджає Tesla Powerwall 2, а домашній акумулятор забезпечує енергією потреби мешканців будинку. Користувачі керують енергією у будинку самостійно і можуть при необхідності купувати електрику від мережі.

В середньому така система дозволяє на 90% забезпечити енергією сім’ю з чотирьох осіб, запевняють у Bradford Solar. Економія в рік при цьому становить понад $2500.

В Австралії жителі масово купують домашні акумулятори і часто комбінують їх з сонячними станціями на дахах. За даними незалежної громадянської організації Solar Citizens, на кожного жителя країни припадає по одній сонячної панелі. Загалом по країні установка сонячної інфраструктури дому дозволяє австралійцям щорічно економити $1 млрд на рахунках за електрику, повідомляє hightech.fm

 

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments