В Австралії всі нові будинки обладнають домашніми акумуляторами Tesla Powerwall

Австралійська житлово-будівельна компанія Arden Homes обладнає всі нові будинки системами зберігання енергії Tesla Powerwall 2 на 13,5 кВт-год. Партнером житлово-будівельної фірми виступила компанія Bradford Solar, яка займається установкою і обслуговуванням сонячних панелей.

Панелі Bradford Solar збирають сонячну енергію, яку інвертор перетворює в електрику. Електроенергія заряджає Tesla Powerwall 2, а домашній акумулятор забезпечує енергією потреби мешканців будинку. Користувачі керують енергією у будинку самостійно і можуть при необхідності купувати електрику від мережі.

В середньому така система дозволяє на 90% забезпечити енергією сім’ю з чотирьох осіб, запевняють у Bradford Solar. Економія в рік при цьому становить понад $2500.