Вчені створили штучну шкіру з водоростей

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Групі дослідників з Католицького університету Чилі під керівництвом професора Тамаса Егана вдалося створити повністю функціональну штучну шкіру на основі мікроводоростей, які можна знайти практично в будь-якій чистій водоймі. Причому отримана шкіра від звичної відрізняється досить сильно: вона зеленого кольору і здатна продукувати кисень.

У будь-якій штучній шкірі відсутні кровоносні судини, а, значить, без постачання киснем вона відмиратиме. Шкіра на основі мікроводоростей ж сама виробляє кисень і завдяки цьому може «жити» до 10 днів. За цей час у трансплантат вростають кровоносні судини, а потім шкіра поступово втрачає зелене забарвлення, набуваючи нормальний колір. За допомогою такої шкіри можна буде ефективніше лікувати різні травми, так як вона не перешкоджає доступу повітря до рани і тим самим сприяє загоєнню, не даючи інфекції потрапити в організм.



На фото фрагмент штучною зеленою шкіри

Шкіра з водоростей вже протестована на тваринах, а експерименти за участю людини заплановані на початок 2017 року. Варто сказати, що у професора Енгана у планах намічена модифікація шкіри: є можливість змінити клітини водоростей таким чином, щоб вони продукували не тільки кисень, але й, скажімо, антибіотики або протизапальні речовини. В такому випадку використання штучної шкіри буде ще більш безпечним для кінцевого пацієнта, а процес регенерації буде протікати з меншою кількістю ускладнень.