Погода в Китаї різко міняється

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У ході комплексного дослідження тенденцій місцевих погодних умов Китаю міжнародна команда вчених виявила, що частота гроз, штормів з градом і періодів сильного вітру з 1960 року знизилася майже на 50 % в середньому по країні.



Вчені проаналізували метеодані Національного китайського метеорологічного інформаційного центру, що включає мережу з 983 обсерваторій, з допомогою яких метеорологи збирають інформацію про погоду з 1951 року або раніше. Це забезпечило дослідникам безпрецедентний погляд на місцеві активні погодні явища.

«Більшість опублікованих даних про погодні тенденції були неповними або охоплювали короткий проміжок часу, — зазначає Фучин Чжан, професор метеорології і атмосферних наук. — Записи, які ми використовували, найбільш великі як щодо часового діапазону, так і за територіального».

Команда виявила, що сила Східно-азіатського літнього мусону знижувалася такими ж темпами, що і частота неспокійних погодних умов протягом того ж періоду часу. Мусон — щорічно повторюване, довгострокове погодне явище, яке приносить тепле вологе повітря з півдня Китаю влітку і холодне з півночі взимку. Сила мусону вимірюється шляхом обчислення швидкості вітру в районі середнього меридіана.

«Ми вважаємо, що зміни в інтенсивності мусонів впливають на екстремальні погодні умови в цьому районі через сильну кореляцію, яку ми виявили, але ми не можемо сказати, що мусон є єдиною причиною, — пояснює Чжан. — Мусон є одним з основних факторів погодних хвилювань, оскільки впливає на три ключових „інгредієнта» їх виникнення — зсув вітру, нестабільність і початковий імпульс».

Зсув вітру — це різниця між швидкістю і напрямком повітряних мас на різній висоті. Оскільки мусон приносить південні вітри в Китай, більш слабкий літній мусон зменшує зсув вітру по всій нижній частині тропосфери. Більш слабкі мусони також приносять з півдня менше теплого і вологого повітря — одного з найбільш поширених джерел нестабільності в атмосфері. Загальний ініціюючий механізм для суворої конвективної погоди — це високий температурний градієнт, який піднімається мусонним фронтом, і він також буде нижчий в більш слабкому літньому мусоні.

Деякі дослідження показують, що зміна клімату може бути однією з причин ослаблення азіатського літнього мусону. Одним з факторів у формуванні мусону є різниця між температурою над землею і над поверхнею суміжних океанів чи морів. Потепління клімату могло вплинути на різницю між цими двома параметрами, і в результаті, як показують розрахунки, мусон продовжить слабшати. Крім того, вчені відзначили, що інші великі зміни в регіоні — такі як зростання індустріалізації і забруднення повітря у Китаї в 1980-ті роки — можливо, теж зіграли значну роль в атмосферних змінах.

Скорочення непогожих погодних умов може здатися сприятливою новиною, проте це не завжди добре.

«Існує багато природних циклів, які покладаються на неспокійну погоду й опади, які вони приносять, — пояснює Цінхун Чжан, професор атмосферних і океанічних наук з Пекінського університету і провідний автор дослідження. — Зниження штормів потенційно може призвести до збільшення посух. Крім того, є думка, що в той час як частота суворих погодних умов знижується, їх інтенсивність може потенційно збільшитися. Поки ми не можемо сказати, чи це так, але ми будемо аналізувати подальші перспективи».

Це було перше дослідження подібного рівня деталізації, що охоплює значний обсяг метеоданих. Робота також показала, що кількість опадів у вигляді граду залишалося відносно стабільним з 1961 по 1980-ті роки, перш ніж різко впало.

«Частота гроз і сильних вітрів поступово зменшувалася протягом розглянутого періоду часу, але не граду. Це те, що ми не до кінця розуміємо на даному етапі, але плануємо досліджувати далі».