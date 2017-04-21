Виявлено потенційно заселена планета

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Група астрономів виявила атмосферу навколо планети-«двійника» Землі GJ 1132b. Вперше була знайдена атмосфера навколо планети, схожої на Землю. Це передбачає існування позаземних форм життя.



Команда на чолі з доктором Джоном Саутуортом з Університету Кіла у Великобританії використовувала 2,2-метровий телескоп ESO / MPG в Чилі. Планета поглинала частину світла зірки, навколо якої оберталася, – це стало доказом наявності на ній атмосфери, передає Asronomic Journal та прес-служба Кільського Університету.

Планета GJ 1132b знаходиться в системі червоного карлика в сузір’ї Вітрила 39 світлових роках від Землі. Згідно з висновками вчених, вона приблизно в 1,4 рази більше Землі і в 1,6 разів важче. Температура на поверхні близько 377 градусів за Цельсієм. Атмосфера GJ 1132b складається з водяної пари і метану. Вона може витримувати випромінювання своєї зірки мільярди років. Це обнадіює вчених. Адже такого терміну цілком вистачить для зародження життя і еволюції.

Планета гарячіша від Землі, тому вчені припустили, що це «водний світ» з атмосферою з гарячої пари. Звичайною стратегією астрономів для визначення життя на планеті є дослідження складу атмосфери. Наявність живих істот викликає дисбаланс в хімічному складі атмосфери.

Наприклад, на Землі присутність великої кількості кисню – це контрольний ознака життя. Команда астрономів продовжить спостерігати за змінами атмосфери планети, щоб зробити конкретні висновки.

До відкриття команди Саутворта вчені виявляли тільки газові гіганти на кшталт високотемпературного Юпітера, життя яких була абсолютно неможливим. Однак планет, подібних GJ 1132b, дуже багато у Всесвіті. Не виключено, що одна з них може бути населена.

Нове відкриття робить GJ 1132b однією з високопріоритетних цілей для подальшого вивчення кращими телескопами світу: Хабблом, ESO і телескопом Джеймса Вебба, який планується запустити в 2018 році.