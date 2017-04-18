Вже дві третини Великого Бар’єрного рифу знебарвилася

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Безпрецедентне знебарвлення коралів кілька років поспіль вразило дві третини Великого Бар’єрного рифу в Австралії, доводить аерофотозйомка.



За словами вчених, відбілювання — або втрата симбіотичних водоростей — стосується 1500-кілометрової ділянки рифу. Остання шкода припала на середню частину, в той час як в минулому році головним чином постраждала північна.

Експерти побоюються, що часова близькість цих двох подій може позбавити уражені корали шансів на відновлення.

Професор Террі Хьюз з Університету Джеймса Кука заявив, що уряди повинні терміново вирішувати проблему зміни клімату, щоб запобігти подальшому знебарвленню.

«З 1998 року ми спостерігали чотири таких події, і розрив між ними суттєво коливався, але останній інтервал був найкоротшим, — зазначив професор Хьюз в інтерв’ю „Бі-бі-сі». — Чим швидше ми будемо вживати заходів щодо глобальних викидів парникових газів і переходу від викопного палива до поновлюваних джерел, тим краще».

Австралійський центр з вивчення коралів (Australian Research Councils Centre of Excellence for Coral Reef Studies) оцінив стан майже 800 коралових рифів протяжністю 8000 км. Дослідження показало, що тільки південна ділянка залишилася порівняно неушкодженою.

За словами доктора Джеймса Керрі, природному об’єкту завдано безпрецедентних збитків: «Для тих рифів, які були вражені два роки поспіль, це фактично подвійний удар. У них не було шансів оговтатися від торішніх подій».



Що викликає знебарвлення коралів?

Підвищення температури води, що надходить від двох природних теплих течій, так і антропогенні зміни клімату, оскільки океани поглинають близько 93 % приросту теплоти Землі.



У чому воно полягає?

Знебарвлення відбувається, коли корали під впливом стресу витісняють водорості зооксантели, які надають їм колір. Якщо умови прийдуть в норму, корали можуть відновитися, але це займе не одне десятиліття. У разі тривалого стресу вони загинуть остаточно.

Великий Бар’єрний риф тягнеться від північної частини штату Квінсленд до південного міста Бундаберг. Отримав статус об’єкта Всесвітньої спадщини в 1981 році.