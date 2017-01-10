Welt: Путін проігнорував звіт американських спецслужб, прагнучи підіграти Трампу

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«Око за Око» — улюблений принцип російської зовнішньої політики, якщо йдеться про відносини з США, стверджує німецька газета Die Welt. За останні роки практично ні один критичний випад або дія з Вашингтона не пройшли непоміченими не залишилися без відповіді, навіть якщо ці «асиметричні» відповіді Москви могли здатися комусь безглуздими, зазначає автор статті.

Наприклад, 2012 рік завершився обміном випадами: США ввели санкції проти російських чиновників, нібито причетних до справи про загибель адвоката Сергія Магнітського. Росія відреагувала на це, заборонивши громадянам США усиновляти дітей з російських притулків. В якості відповіді на антиросійські санкції після загарбання Криму Москва ввела ембарго на імпорт продовольчих товарів з Заходу. Сири, ковбаси і яблука з «ворожих» країн знищувалися перед телекамерами, і це була не спроба завдати економічної шкоди США, а «символічний жест», наполягає видання.

Тим більше дивна тиша в Кремлі після нещодавнього оприлюднення звіту американських спецслужб з приводу російського втручання в президентські вибори в США, вважає автор статті. «Володимир Путін просто проігнорував звіт», і справа не в святкуванні Різдва, а в майбутньому американському президентові, запевняє Die Welt. Згідно із заявою прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, в цій доповіді немає ніяких подробиць, яким слід було б приділити увагу, і Москва втомилася від безпідставних закидів. Втім, з історії відомо, що на зміну полюванню на відьом приходять періоди більшої готовності до діалогу.

Як зазначає Die Welt, незвичною була навіть реакція Путіна на висилку 35 російських дипломатів із США і подальші санкції Барака Обами у зв’язку з кібератаками на сервери Демократичної партії. Міністр закордонних справ Сергій Лавров з його пропозицією також вислати 35 американських дипломатів з Росії зіграв роль поганого поліцейського, пише німецька газета. Лідер Кремля, навпаки, виступив в ролі доброго царя, підкреслюється в статті. Він заявив, що Росія не буде нікого висилати, і запросив дітей американських дипломатів на новорічну ялинку в Кремль. Володимир Путін також висловив жаль з приводу того, що адміністрація президента Обами закінчує свою роботу таким чином, і, незважаючи на це, побажав Обамі і його родині щасливого нового року.

«Демонстративна дружелюбність по відношенню до дипломатів США зважаючи на постійні каверзи проти співробітників американського посольства в Москві може здатися лицемірством», — зазначає автор статті. За екс-послом США Майклом Макфолом тележурналісти буквально слідували по п’ятах, а минулого літа повідомлялося навіть про «дивні методи залякування»: невідомі вдерлися до квартири дипломата, переставили меблі і вбили собаку. А в 2015 році двоє американських дипломатів були запаморочені в барі Санкт-Петербурга за допомогою наркотичної речовини, нагадує видання.

Перехід Кремля до помірної риторики зовсім не означає реальних змін, запевняє автор статті. В першу чергу це сигнал Путіна Трампу, який незабаром має вступити на посаду президента США. Росія не має наміру опускатися до рівня безвідповідальної «кухонної дипломатії» — так говорив наприкінці грудня Володимир Путін. Що стосується подальших кроків на шляху відновлення російсько-американських відносин, вони будуть залежати від політики адміністрації президента Трампа.

В інтересах як Путіна, так і Трампа зам’яти скандал з кібератаками, підкреслює Die Welt. Над перемогою Трампа на виборах нависла тінь: «можливо, допомога автократа була вирішальною для результату виборів у найбільшій демократії світу». Ці звинувачення тепер не можна так легко заперечити, і тим активніше будуть критикувати його оголошену дружню політику щодо Росії, вважає німецька газета.

Між тим Москва сподівається на те, що «угода» з Трампом допоможе їй встановити «вигідні умови» у відносинах з США, продовжує Die Welt. «Важливим подарунком» для країни могла б стати скасування санкцій, які обмежують Росії доступ до фінансових ринків. Крім того, скасування санкцій означала б, що Росія була покарана несправедливо, зазначає автор статті. «Якщо Путіну вдасться цей спритний хід, перед президентськими виборами в Росії в 2018 році він буде абсолютним тріумфатором», — підкреслює німецька газета.

На думку автора статті, Путін сподівається, що при Трампа він зможе збільшити свій геополітичний вплив у світі. Бажання виступати нарівні з США і разом з ними вирішувати долі світу надзвичайно велика, стверджує Die Welt. Тому поки Трамп готовий до цього, Путін охоче буде йому підігравати. На конференції у кінці грудня російський президент похвально відгукнувся про Трампа і не критикував навіть його обіцянку збільшити ядерний потенціал США, нагадує німецька газета.

Натхнення: inosmi.info