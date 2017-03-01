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У Китаї випробували дрон з вогнеметом (відео)

в Технології 01.03.2017 23 пер.

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Китайська енергокомпанія випробувала дрон з вогнеметом, призначений для видалення з високовольтних проводів сміття, наприклад, пластикових пакетів. Фахівці використовували безпілотник DJI S1000+, який здатний піднімати вантаж масою 11 кг.

Випробування проводилися 10 лютого цього року в місті Санъян в провінції Хубей. Використання дронів, за словами представників компанії, дозволяє швидше позбутися предметів, які випадково потрапили на дроти, в порівнянні з залученням для цих цілей бригади робітників.

 
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