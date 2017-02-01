У США створили гібрид людини і свині

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Американські вчені створили зародок химери людини і свині. В цьому організмі поєднуються як людські, так і свинячі клітини.

У свинячий зародок були поміщені людські стовбурові клітини. Потім ембріон був пересаджений свиноматці і надалі розвивався нормально. Стовбурові клітини, взяті у людини, перетворилися у свинячому зародку в клітини, що передують різним видам тканин, у тому числі нейронів, серця і печінки.

Вчені говорять, що експеримент вийшов не надто вдалим. Однак він все одно визнаний успішним – це крок до отримання ембріонів тварин, у яких будуть перебувати функціональні людські органи. Передбачається, що такі органи, вирощені з клітин хворого в тілі тварини, можна буде пересаджувати з меншим ризиком відторгнення.

На державному рівні в США подібні експерименти заборонено з міркувань етики, фінансування їх також заборонено. Дослідження проводяться на приватні гроші. Даний експеримент не перший у своєму роді. Про подібний дослід повідомлялося навесні 2016 року.