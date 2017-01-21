У Великобританії випробують залізниці на сонячній енергії

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Благодійна організація 10:10 і імперський коледж Лондона вирішили провести спільний експеримент, в рамках якого збираються обладнати залізниці Великобританії сонячними панелями і контактними рейками. Випробування почнуться вже в січні цього року. Передбачається, що використання сонячної енергії і автономність залізничних шляхів від загальних енергомереж дозволять ефективніше використовувати електроенергію і зменшать навантаження на електростанції.

У даний момент більшість поїздів в країні дизельні, але залізничне управління Великобританії збирається це виправити, поліпшивши таким чином екологічну обстановку і простимулювавши перехід на «чисту» енергію.

Рішення використовувати саме сонячні батареї обумовлено тим, що у віддалених районах Великобританії електростанції не зможуть забезпечити залізниці електроенергією, зате сонця скрізь багато. Якщо експеримент добре покаже себе, то вже в 2018 році влада почне масово обладнувати залізничні полотна сонячними батареями. Ціна електрики, що виробляється сонячними і світловими електростанціями, постійно знижується, тому використовувати відновлювану енергію стає все більш резонно. Так, до 2050 року влада країни має намір повністю завершити процес електрифікації.

Нагадаємо, що до 2025 року в Великобританії збираються закрити всі вугільні електростанції, замінивши їх на екологічні станції нового типу, що виробляють енергію з відновлювальних джерел.