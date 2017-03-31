Зміна клімату змусило коал полюбити воду (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Життя коал схожа на мрію — милі сумчасті цілий день їдять і сплять. Коли коали сплять, їдять листя — своє основне джерело харчування. Цікавий факт: коали не п’ють воду. Щонайменше, в стандартних умовах.

Але через зміни клімату наші сумчасті друзі змушені пити більше води, ніж коли-небудь раніше. Листочки, які коали так люблять, просто висихають.

Цей феномен змусив вчених зі Сіднейського університету (Австралія) провести тривале дослідження впливу води на популяцію коал. Дослідники навіть встановили спеціальні «питні станції» тільки для коал.

«Все більш жаркі і сухі погодні умови означають більше посух і хвиль тепла, що впливають на ареал проживання коал», — говорить дослідник Валентина Мелла. «Вважається, що коали особливо вразливі до зміни клімату, тому що розраховують виключно на дерева — не тільки для сну, але і для їжі».

Коали особливо відчувають сильну спрагу в Ганнеді — самопроголошеній світовій столиці коал, де їх популяція скоротилася на 25 % під час хвилі тепла в 2009 році.Під час дослідження за коалами Ганнеди спостерігали за допомогою прихованих камер спостереження. Сумчасті пили зі штучних станцій вдень і вночі, проводячи біля джерела води до 10 хвилин навіть взимку.

Місцевий фермер Роберт Френд розробив проекти питних станцій, щоб допомогти дослідникам. Вони отримали прізвисько на честь мультиплікаційної коали Блінкі Білла «Поїлки Блінкі».

Коали — вид, що знаходиться під загрозою зникнення через втрату ареалу проживання, хвороб, нападів собак та зіткнення з транспортними засобами.

Дослідження спростувало популярну думку про те, що коалам не потрібна вода. Результати показують, що сумчастим живеться краще, коли їм пропонують додаткову воду. Раннє дослідження показало, що коали часто відкидають листя з вмістом води менше ніж 55-65 %.

«Це чудовий приклад того, як розуміння поведінки тварин можна застосувати до вирішення термінових проблем, — говорить Мелла. — Ми сподіваємося використовувати наші результати, щоб грамотно управляти ландшафтом Австралії для збереження легендарних видів».