Зразки Фобоса прибудуть на Землю в 2029 році

Американське Космічне Агентство вибирає інструмент для майбутньої міжнародної місії до марсіанським місяців.

Керівники НАСА повідомили про те, що вже був обраний і схвалений науковий інструмент для наступної місії на Марс. Мова йде про місію, яку буде курувати Японія. Її запуск запланований на 2024 рік.

Однак повернемося до інструменту, який допоможе відкрити ще не розгадані таємниці Червоної планети. Він являє собою складний спектрограф нейтронних і гамма-променів, які допоможуть ученим зрозуміти, як сформувалися два природних супутника Марса.

Місія, розроблена для дослідження марсіанських місяців, отримала назву MMX. Японське Космічне Агентство JAXA збирається за допомогою космічного апарату MMX відвідати два марсіанських місяця, Фобос і Деймос, приземлитися на поверхню Фобоса і зібрати зразки матеріалу для подальшого їх вивчення та аналізу. Зразки повинні бути повернені на Землю в 2029 році.

Учасники місії повідомляють також, що космічний апарат буде в цілому обладнаний науковими інструментами, кожен їх яких буде виконувати певну функцію в рамках дослідження Фобоса і Деймоса.