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Цікаві факти про Джонні Деппа

в Різні цікавинки 22.12.2016 6 пер.

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Джонні Депп — один з найбільш відомих акторів сучасності, який прославився завдяки безлічі фільмів, включаючи «Піратів Карибського моря». Талант цієї людини здається безмежним — він напрочуд добре вживається в різні ролі, а його тандем з режисером Тімом Бертоном, відомим своїми незвичайними фільмами, породив кілька справжніх шедеврів.

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  • На руці персонажа Джонні Деппа у «Піратах Карибського моря», капітана Джека Горобця, є татуювання. Зрозуміло, для фільму воно було просто намальоване, однак, після зйомок Депп зробив на цьому місці таке ж татуювання по-справжньому. Відмінність одна — на справжньому тату горобець летить в іншу сторону.
  • За один тільки 2012 рік Джонні Депп заробив більше сімдесяти п’яти мільйонів доларів.
  • Джонні Депп тричі номінувався на премію «Оскар» і двічі — на антипремію «Золота малина».
  • У перекладі з німецького прізвище «Депп» означає «дурень». Втім, сам актор любить пожартувати на цей рахунок.
  • Джонні Депп — американець, проте, серед його предків затесалися ірландці, німці і індіанці племені черокі.
  • Колись Джонні Депп купив кілька картин, написаних серійним вбивцею і маніяком Джоном Ґейсі.
  • Улюблений актор Джонні Деппа — Марлон Брандо.
  • В ранній юності Депп грав на гітарі в різних підліткових рок-групах.
  • Сім’я Деппа часто переїжджала, і до того моменту, коли Джонні виповнилося п’ятнадцять, він встиг переїхати вже два десятки разів.
  • Улюблена музична група Джонні Деппа — Oasis. Актор подарував її гітаристу, Ноелю Ґаллахеру, гітару, на якій той періодично грає на концертах.
  • Своїм улюбленим напоєм Депп називає шотландський віскі.
  • Джонні Депп не закінчив навіть середньої школи, не кажучи вже про коледж або університет.
  • Тяга до колекціонування не чужа акторові — у різні роки він збирав різні речі, від комах до зразків вогнепальної зброї.
  • Улюблений письменник Джонні Деппа — Федір Достоєвський.
  • Джонні Деппу належить один з островів на Багамах.
  • Одного разу на сайті телеканалу CNN з’явилася інформація про смерть Деппа в автокатастрофі, але згодом з’ясувалося, що сайт був просто зламаний хакерами, які розмістили «качку».
  • Джонні Депп не може похвастати хорошим зором — праве око страждає короткозорістю, а ліве взагалі майже не бачить.
  • У 1999 році лондонська поліція заарештувала Джонні Деппа за бійку з папараці, які, як він заявив, завадили його вечері в ресторані.
  • Улюблений режисер Джонні Деппа — Андрій Тарковський.
  • На тілі Джонні Деппа є цілих тринадцять татуювань. Одне з них — малюнок, зроблений його сином, який потім був перенесений на тіло актора.
  • Крім англійської мови, Депп добре розмовляє по-французьки.
  • Джонні Депп — вегетаріанець.
  • Улюблене місто актора — Париж.
  • Джонні Депп неодноразово заявляв, що не любить публічність, і взагалі він всіляко уникає підвищеної уваги до своєї персони.
  • Перша роль Деппа — хлопчина Глен в знаменитому фільмі жахів «Кошмар на вулиці В’язів».
  • Депп брав участь в записі одного з альбомів Пола Маккартні.

 
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