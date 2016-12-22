Цікаві факти про Джонні Деппа

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Джонні Депп — один з найбільш відомих акторів сучасності, який прославився завдяки безлічі фільмів, включаючи «Піратів Карибського моря». Талант цієї людини здається безмежним — він напрочуд добре вживається в різні ролі, а його тандем з режисером Тімом Бертоном, відомим своїми незвичайними фільмами, породив кілька справжніх шедеврів.