Цікаві факти про Джонні Деппа

Джонні Депп — один з найбільш відомих акторів сучасності, який прославився завдяки безлічі фільмів, включаючи «Піратів Карибського моря». Талант цієї людини здається безмежним — він напрочуд добре вживається в різні ролі, а його тандем з режисером Тімом Бертоном, відомим своїми незвичайними фільмами, породив кілька справжніх шедеврів.
- На руці персонажа Джонні Деппа у «Піратах Карибського моря», капітана Джека Горобця, є татуювання. Зрозуміло, для фільму воно було просто намальоване, однак, після зйомок Депп зробив на цьому місці таке ж татуювання по-справжньому. Відмінність одна — на справжньому тату горобець летить в іншу сторону.
- За один тільки 2012 рік Джонні Депп заробив більше сімдесяти п’яти мільйонів доларів.
- Джонні Депп тричі номінувався на премію «Оскар» і двічі — на антипремію «Золота малина».
- У перекладі з німецького прізвище «Депп» означає «дурень». Втім, сам актор любить пожартувати на цей рахунок.
- Джонні Депп — американець, проте, серед його предків затесалися ірландці, німці і індіанці племені черокі.
- Колись Джонні Депп купив кілька картин, написаних серійним вбивцею і маніяком Джоном Ґейсі.
- Улюблений актор Джонні Деппа — Марлон Брандо.
- В ранній юності Депп грав на гітарі в різних підліткових рок-групах.
- Сім’я Деппа часто переїжджала, і до того моменту, коли Джонні виповнилося п’ятнадцять, він встиг переїхати вже два десятки разів.
- Улюблена музична група Джонні Деппа — Oasis. Актор подарував її гітаристу, Ноелю Ґаллахеру, гітару, на якій той періодично грає на концертах.
- Своїм улюбленим напоєм Депп називає шотландський віскі.
- Джонні Депп не закінчив навіть середньої школи, не кажучи вже про коледж або університет.
- Тяга до колекціонування не чужа акторові — у різні роки він збирав різні речі, від комах до зразків вогнепальної зброї.
- Улюблений письменник Джонні Деппа — Федір Достоєвський.
- Джонні Деппу належить один з островів на Багамах.
- Одного разу на сайті телеканалу CNN з’явилася інформація про смерть Деппа в автокатастрофі, але згодом з’ясувалося, що сайт був просто зламаний хакерами, які розмістили «качку».
- Джонні Депп не може похвастати хорошим зором — праве око страждає короткозорістю, а ліве взагалі майже не бачить.
- У 1999 році лондонська поліція заарештувала Джонні Деппа за бійку з папараці, які, як він заявив, завадили його вечері в ресторані.
- Улюблений режисер Джонні Деппа — Андрій Тарковський.
- На тілі Джонні Деппа є цілих тринадцять татуювань. Одне з них — малюнок, зроблений його сином, який потім був перенесений на тіло актора.
- Крім англійської мови, Депп добре розмовляє по-французьки.
- Джонні Депп — вегетаріанець.
- Улюблене місто актора — Париж.
- Джонні Депп неодноразово заявляв, що не любить публічність, і взагалі він всіляко уникає підвищеної уваги до своєї персони.
- Перша роль Деппа — хлопчина Глен в знаменитому фільмі жахів «Кошмар на вулиці В’язів».
- Депп брав участь в записі одного з альбомів Пола Маккартні.