Амазонка виявилася набагато давнішою, ніж вважалося раніше

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Міжнародна група дослідників, що представляють Амстердамський університет і Університет Бразиліа (Бразилія), провела нові підрахунки, уточнивши період формування річки Амазонки. Вчені оцінили вік головної водної артерії Бразилії в 9,4 — 9 мільйонів років, що набагато більше, ніж вважалося раніше. Попередні дослідження оцінювали вік Амазонки всього в 2,6 мільйона років.



Дослідження, результати якого днями з’явилися в науковому журналі Global Change and Planetary, включало геохімічний і палінологічний аналіз відкладень, отриманих з глибини понад 4,5 кілометра нижче рівня моря з свердловини, пробуреної під час нафтогазопошукових робіт.

Аналізи, проведені з використанням новітньої апаратури, виявили чітку зміну складу мулових відкладень і залишкової рослинної речовини в пізньому міоцені (від 9,4 до 9 мільйони років). Ці дані вказують на певну зміну, що сталася в районі витоку річки, що, за словами вчених, «є діагностичною ознакою утворення трансконтинентальної річки Амазонки». Саме мулисті відкладення, за словами одного з дослідників Фаріда Чемаля, «точно фіксують еволюційну історію».

Крім усього іншого, дане дослідження дозволило вченим по-новому поглянути на загальні зміни рослин у басейні Амазонки. Зокрема, аналіз рослинних залишків говорить про те, що підйом гірських хребтів і кліматичні зміни в четвертинний період сильно вплинули на ландшафт басейну Амазонки і, ймовірно, відкрили нові місця придатні для росту трав.

Доктор Каріна Хорн, провідний автор і дослідник з Інституту біорізноманіття та динаміки екосистем при Амстердамському університеті, підкреслює, що використання нової високоточної апаратури дозволило вченим зробити справжнє наукове відкриття.

«Наші нові дані підтверджують древній вік Амазонки, а також вказують на розширення лукопасовищних угідь під час плейстоцену, про що раніше не було відомо», — заявила дослідниця. При цьому вона підкреслила, що подальші дослідження на суші і на морському дні можуть дати нові сенсаційні дані, але для продовження наукових пошуків потрібні інвестиції для проведення бурінь і забору зразків на великій глибині.

Зазначимо, що Амазонка є джерелом однієї п’ятої частини від загального обсягу прісної води світового океану. Вона має найбільший водозбірний басейн у світі. Виникнення цієї річки є визначальним моментом в реорганізації палеогеографії південноамериканського континенту. Водна артерія є одночасно і мостом, і роздільником флори і фауни в даному регіоні.

Історію Амазонки і її басейну вивчати непросто, оскільки континентальні свідоцтва її еволюції нечисленні і фрагментовані. Морське дно приховує більш повну картину еволюції річки та її біоти.