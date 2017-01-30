Арабські Емірати запустять до Марса зонд «Надія»

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Об’єднані Арабські Емірати готуються першими серед арабських країн запустити зонд до Марса. Апарат під назвою «Надія» відправиться на «рандеву» з планетою в липні 2020 року.

2020 рік вже зараз можна сміливо оголошувати роком Марса. Японія, Китай, США, європейські країни, а тепер ще й ОАЕ планують в цей період відправити до Червоної планеті свої космічні апарати.

На форумі Project Space Forum, що проходить в даний час в Дубаї, проект-менеджер програми Омран Шараф повідомив, що запуск еміратського зонда під назвою «Надія» до Марса відбудеться в липні 2020 року.

Апарату потрібно близько 7 місяців, щоб дістатися до пункту призначення. За попередніми планами, зонд повинен досягти орбіти Червоної планети на початку 2021 року.

Федеральне космічне агентство ОАЕ почало своє функціонування в 2014 році, після того, як влада країни оголосила про плани першими серед арабських країн відправити космічний зонд до Марса.

В рамках місії «Надія» арабські фахівці сподіваються розширити знання про атмосферу і клімат Марса. Відзначається, що обсяг зібраної та переданої на Землю інформації складе 1 терабайт. Над проектом будуть працювати 70 місцевих вчених та інженерів. До 2020 року їх число збільшиться до 150.

Омран Шараф також додав, що вони вже завершили фазу попереднього проектування і сподіваються незабаром здійснити критичний аналіз.