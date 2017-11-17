Астроном вимагає припинити монетизацію відео про кінець світу і Нібіру на YouTube

Астроном Роберт Уокер, який понад 50 років займається наукою, хоче зупинити поширення чуток про зіткнення Землі з величезною Нібіру. Вчений вимагає, щоб була припинена монетизація відео про кінець світу на відеохостингу YouTube.

Роберт Уокер написав петицію, в якій виклав свої вимоги з приводу поширення апокаліптичних відеороликів. На думку астронома, матеріали подібного роду сіють паніку серед населення. Вчений вважає, що якщо публікація роликів на YouTube перестане приносити прибуток, то ті люди, які їх публікують, втратять до цього інтерес. Це дозволить зменшити домисли з приводу прийдешнього кінця світу.

Як зазначив астроном, несправедливо писати гучні заголовки, які не відповідають дійсності. Користувачів це приваблює, і вони переглядають неправдиві матеріали. Роберт Уокер підкреслив, що не проти поширення роликів про апокаліпсис, але просить у керівництва відеохостингу заборонити розміщення реклами в цих неетичних матеріалах.