Британські вчені відтворюють в лабораторії людські фекалії, щоб врятувати мільйони життів

Британські фахівці проводять незвичайний експеримент з вельми благородною метою. Вони створюють у своїх лабораторіях штучні людські фекалії з тим, щоб знайти дешевий і ефективний спосіб їх утилізації. Це допоможе врятувати мільйони життів жителів країн, які щодня наражаються на ризик смерті від кишкових інфекцій.



Вчені з Університету Бата використовують волокна конопель, арахісове масло, дріжджі, воду і подрібнені тканини, щоб отримати суміш, найбільш наближену за складом до людських екскрементів, і вивчають безпечні і дешеві способи їх утилізації без використання каналізаційної системи. Цю брудну у прямому сенсі роботу фахівці виконують в надії допомогти 2,7 млрд людям, які не мають доступу до цивілізованих туалетів, і тому страждають від постійних кишкових інфекцій.

Досліди показують, що одним з таких способів може виявитися сонячна сушка. «Сонячна сушка фекального осаду в сушильних пластах може забезпечити низькоенергетичне рішення для стабільного управління фекальним відходами у країнах,» — стверджує Наомі Дірінг, член дослідницької групи.

Учені перевірили, що відбувається, коли екскременти піддаються впливу сонячного світла та тепла, і, згідно з проведеним експериментам, з втратою рідини температура у фекальних масах зростає, в результаті чого гинуть паразити, сальмонела та кишкова паличка, а на виході виходить натуральне добриво, яке можна використовувати для вирощування сільськогосподарських культур.

За статистикою, щорічно в світі від діареї гинуть 750 тисяч дітей у віці до 5 років.