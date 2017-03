Стародавня Земля була схожа на супутник Сатурна

(Оцініть статтю!)

Британські та американські вчені показали, що стародавня Земля нагадувала сучасний Титан — супутник Сатурна з вуглеводневими водоймами і атмосферою. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про нього повідомляє Мерілендський університет у Коледж-Парку (США).



Фахівці вважають, що приблизно 2,4 мільярди років тому атмосфера стародавньої Землі, як і сучасний Титан, містила величезні частки метану. Цей газ, що виробляється мікроорганізмами, утримував водень. Значна його частка за приблизно мільйон років, протягом яких Земля і була схожа на Титан, покинула атмосферу планети.

Це спровокувало надходження в газову оболонку Землі кисню, концентрація якого в атмосфері з плином часу зросла більш ніж у десять тисяч разів.

До своїх висновків учені прийшли, провівши датування ізотопів сірки і вуглецю, що містяться в геохімічних зразках, а також використовуючи кілька фотохімічних моделей стародавньої Землі.

Титан є найбільшим з 62 супутників Сатурна. Він майже в півтора рази перевищує Місяць у діаметрі і майже вдвічі — по масі. В атмосфері Титану переважає азот з домішками метану, що утворюють хмари. На поверхні місяця є складні форми рельєфу і вуглеводневі водойми. Для небесного тіла характерні погодні та кліматичні явища. 14 січня 2005 року на поверхню супутника висадився зонд Huygens, який раніше (25 грудня 2004 року) відокремився від материнської станції Cassini.