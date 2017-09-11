Ферма в пустелі Йорданії буде виробляти 129 тонн овочів на рік

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Йорданія використовує сонце, солону воду і вуглекислий газ для виробництва енергії і прісної води на недавно відкритій фермі проекту Sahara Forest в Акабі, пише Inhabitat.

Ферма Sahara Forestа, яка займає три гектари в пустелі зможе виробляти більше 95 літрів води в день і вирощувати близько 130 тонн овочів на рік. Ферма включає в себе дві теплиці загальною площею 1349.97 кв. метрів. Енергію для проекту генерують фотоелектричні панелі, а для поливу використовується технологія зрошення теплиць.

Головні інвестори проекту — уряд Норвегії і Євросоюз. «Проект Sahara Forest показує, що інноваційне використання технологій може змінити наші екосистеми таким чином, щоб це приносило користь клімату, людям і бізнесу», — розповів міністр з питань клімату і навколишнього середовища Норвегії Відар Хельгесен. Крім того, проект Sahara Forest спрямований на боротьбу з бідністю і націлений на створення «зелених» робочих місць.

В подальшому організація має намір відкрити в Йорданії центр площею 20 гектарів, проект в Акабі — це тільки початок. Також нещодавно Sahara Forest завершив пілотний проект в Катарі і працює на об’єкті в Тунісі. Головний виконавчий директор проекту в Цукрі Йоакім Хауге заявив, що Йорданія може стати «хабом зелених систем».