«Хаббл» сфотографував дивовижну галактичну пару (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Приголомшливий знімок двох дуже різних спіральних галактик NGC 4302 і NGC 4298 був зроблений космічним телескопом «Хаббл». Це зображення, опубліковане до 27-річчя телескопа, блискуче відтворює їх тепле зоряне світло і строкаті коричневі структури пилу.



З моменту свого запуску 24 квітня 1990 року «Хаббл» був нічим іншим, як революцією в астрономії. Перший у своєму роді орбітальний апарат протягом 27 років розкривав ученим і суспільству все нові дива космосу.

ЄКА і НАСА щорічно відзначають день народження «Хаббла» публікацією кращих космічних об’єктів. Цього разу на ювілейному знімку зображена пара спіральних галактик NGC 4302 і NGC 4298, які розташовані в 55 мільйонів світлових років у північному сузір’ї Волосся Вероніки. Вони були відкриті астрономом Вільямом Гершелем в 1784 році і є частиною скупчення Діви, що складається приблизно з 2000 окремих галактик.

NGC 4302, відображена збоку, трохи менше нашої Галактики. Нахилена NGC 4298 ще менша, майже вдвічі поступаючись своєї супутниці.

У своїх найближчих точках галактики віддалені одна від одної в проекції всього на 7000 світлових років. Цікаво, що при такому близькому розташуванні між галактиками немає значної гравітаційної взаємодії — тільки слабкий міст нейтрального газоподібного водню, якого не видно на фото. Довгі приливні хвости і деформації в їх структурі, типові для близьких один до одного галактик, повністю відсутні.

Астрономи виявили дуже слабкий хвіст газу, що випливає з двох галактик в напрямку від центру скупчення Діви. Вони припустили, що галактичний двійник недавно прибув у кластер і в даний час рухається до центру, де ховаються масивні галактики Мессьє 87. У їх подорожі ці дві галактики стикаються з гарячим газом — середовищем — яке діє як сильний вітер, відносить шари газу і пилу з галактик, формуючи хвіст.

Навіть на 27-му році свого існування телескоп продовжує представляти насправді чарівні космічні образи. Астрономи очікують, що «Хаббл» і його наступник телескоп імені Джеймса Вебба будуть працювати одночасно, використовуючи комбінацію своїх можливостей для вивчення Всесвіту.