Interia: американські солдати остаточно повернули Польщу під вплив Заходу

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У суботу перші групи американських солдатів прибули до Вроцлава, а також на полігон в місцевості Жагань. Це частина танкової бригади, яка зміцнить східний фланг НАТО. На 14 січня запланована офіційна церемонія привітання американських солдатів, повідомляє Interia.

Союзницьке зміцнення регіону, підтверджене на варшавському саміті НАТО, передбачає, що з квітня в Польщі та регіоні також буде присутня багатонаціональна батальонная бойова група, що підкоряється керівництву НАТО, нагадує польський портал. Держсекретар канцелярії президента Польщі міністр Кшиштоф Щерський заявив, що потрібно дійсно постаратися, щоб американські та натовські війська були присутні в Польщі. «Реально потрібні були дипломатичні зусилля, і вони завершилися успіхом», — зазначив він.

Міністр також висловив упевненість у тому, що, незважаючи на це, в майбутньому Росія і США будуть співпрацювати, прагнучи вирішити якісь великі і термінові проблеми, і при Трампі росіяни, швидше за все, будуть більше поважати Польщу, ніж при адміністрації Обами. Щерський також підкреслив, що рішення варшавського саміту НАТО потрібно розглядати в сукупності, оскільки його першим елементом є залякування, а другим — діалог. «І Польща, та країна, яка хоче зміцнювати східний фланг НАТО; але в той же час вона ніколи не блокувала спроби діалогу з Росією», — зазначив міністр. Збігнєв Григлас з партії «Сучасна» заявив, що з цього моменту поляки можуть почуватися трохи безпечніше. «Я дуже радий, що в питаннях зовнішньої політики, політики безпеки ми починаємо говорити на одній мові. Тому що це основоположні питання. Ми повинні діяти так», — заявив він.

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Загроза з боку путінських хакерів Польський політик Адам Ярубас вважає, що це історичний момент, коли на схід від Одеру з’являються сили НАТО. «Сьогодні це, звичайно, велика відповідальність для нашої дипломатії. Давайте будемо пам’ятати, що відбувається зараз — це результат домовленостей з Обамою», — додав він, а також зазначив, що потрібно послідовно контролювати дотримання зобов’язань американської адміністрації щодо держав східного флангу. Заступник міністра юстиції Патрік Яки зазначив: «Польща через довгі роки засвоїла урок, що потрібно розраховувати на себе. Однак це не виключає факт, що в області зміцнення нашої безпеки повинні бути присутні і ефективні дипломатичні зусилля».

«А з цим у польській історії, м’яко кажучи, бувало по-різному. Однак, без сумніву, це великий успіх (по ряду причин. — прим. ред.). Якщо простежити історичну політику, то можна помітити, що Німеччина на протязі довгих років докладала зусиль, щоб першим кордоном НАТО на сході була саме німецька границя. Завданням же Польщі було пересунути кордон у східному напрямку таким чином, щоб у Польщі було більш безпечно», — заявив Яки. Він додав, що Росія протягом довгих років прагнула до того, щоб Польща була в російській сфері впливу. «І сьогодні те, що вдалося уряду партії «Право і справедливість» — підписати цей договір з американським урядом, згідно з яким тут будуть базуватися американські війська, — це свого роду символічна печать польської безпеки, яка показує: ні, ми не знаходимося і не будемо знаходитися в сфері російського впливу, а західного, тобто тих цінностей, які нам ближче», —сказав Яки.

Щерський підсумував, що єдність в думках політиків є хорошим сигналом. Він підкреслив, що має місце стратегічна зміна — це результат довгої дороги, але насамперед зусиль останніх місяців. Він зазначив, що союзницька присутність на території Польщі буде ротаційною, однак при цьому постійною. «Це означає, що Польща повинна бути готова оборонятися самостійно, але вона не буде битися сама, якщо настане якась загроза її безпеці. Польща на власній території вже не одна», — підкреслив міністр.

Натхнення: inosmi.info