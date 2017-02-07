Китайський учений винайшов технологію виробництва чавуну і сталі без викидів в атмосферу

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Китайський учений Хоу Сілунь винайшов нову технологію виробництва сталі і чавуну, яка, як він стверджує, дозволить позбавити КНР від смогу.

За словами професора, який багато років пропрацював у Китайському науково-дослідному об’єднання заліза і сталі, а останнім часом створив власну компанію «Бейцзін Сілунь», останні 10-15 років він спільно з групою молодих науковців працював над ідеєю організації «зеленого» сталеливарного виробництва.

«Фактично ми змогли розробити бескоксівну технологію, коли замість викидів в атмосферу виходить твердий відхід. Як це відбувається в деталях — мій секрет», — пояснив він.

Хоу Сілунь зазначив, що для впровадження його розробки на порівняно невеликій фабриці потрібно близько $1,5 млн. «Якщо ж мова йде про гігантські концерни, там необхідно вкласти в кілька десятків разів більше», — додав він.

Співрозмовник зазначив, що розраховує на китайську програму «пояси і шляхи» (Економічний пояс Шовкового шляху і Морський шлях в ХХІ століття).