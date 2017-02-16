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Китай вкладе 7,3 млрд дол. в будівництво електростанцій на біогазі

в Екологія 16.02.2017 19 пер.

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Уряд КНР планує інвестувати близько 50 млрд юанів ($7,3 млрд) в будівництво електричних станцій на біогазі (метані) у сільській місцевості.

Планується реалізувати близько 3 тисяч метанових проектів електростанцій за період 2016-2020 рр… Намічається також збільшити потужності з виробництва метану до 4,9 млрд куб. м, джерелом для вироблення якого стануть відходи сільського господарства.

За попередніми оцінками, з 1,4 млрд тонн сільгосп відходів можна виробити до 73,6 млрд куб. м газу і замінити таким чином 87,6 млн тонн вугілля.

Уряд розраховує, що завдяки широкому використанню метану вдасться скоротити викиди в атмосферу вуглекислого газу на 17,62 млн тонн.

 
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