Користь співу колискової дитині в утробі матері доведена вченими

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Багато майбутніх батьків готуються до появи новонародженого, декоруючи призначену для нього кімнату в заспокійливих тонах, а також купуючи безліч брязкалець і м’яких іграшок. Однак нові дослідження показують, що найкращим способом зробити новонародженого щасливим і задоволеним – це співати йому колискові пісні, коли він ще перебуває в утробі матері.



Дослідження, в якому взяли участь 160 жінок, показало, що у тих матерів, які співали своїм майбутнім дітям під час вагітності, народжувалися діти, у яких періоди плачу були набагато менш тривалими.

Близько 170 вагітних жінок були розділені на дві групи. Перша група отримала завдання співати колискові протягом останніх місяців вагітності та перших місяців після народження дитини, а друга група не отримала жодного завдання і виступила в якості контрольної.

Діти, що народилися у матерів з першої групи, в середньому плакали протягом 18,5 відсотків часу, в той час як для другої групи цей показник становив 28,2 відсотка. У той же час, серед дітей з коліками (надмірний і частий плач при відсутності якоїсь хвороби) – ті, хто насолоджувався колисковими до народження, плакали майже чверть часу.

Крім того, в рамках дослідження за допомогою спеціальної шкали аналізувалася взаємна прихильність між матір’ю і дитиною. При цьому одночасно проводився моніторинг часу сну дитини, записувалося кількість випадків плачу і нападів кольок. Через кілька тижнів після народження дітей, показник постнатальної прихильності за згаданою шкалою у «співаючих» становив 1,96, а у контрольної групи – 1,28.

Це дослідження було проведено Міланським університетом, а його результати були опубліковані в журналі Women and Birth. Автори прийшли до висновку: «Матері, які співають колискові під час вагітності, можуть підвищити ступінь взаємної прихильності з дитиною, Крім того, це може справити позитивний вплив на поведінку новонародженого і знизити ступінь материнського стресу».