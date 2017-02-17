Любов змінюється в часи економічної кризи

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Під час економічної кризи у жінки змінюється уявлення про чоловіків. Жінки в такий час вибирають надійних партнерів, а не любовну романтику, розповіли фахівці інституту андрології в Афінах.

Спостереження проводилися в 2008, 2013 і 2016 роках над 600 жінками-добровольцями, які проживають в Греції, віком від 25 до 45 років. Жінки мали середню і вищу освіту, дохід до 2-х тисяч євро. З’ясувалося, що для жінок з доходом нижче середнього підходить чоловік, який буде вірним і надійним партнером по життю. При цьому сексуальна частина стосунків не настільки важлива. Жінки, які мають дохід вище середнього, навпаки шукають яскраві любовні відносини.

Фахівці пояснили, що жінки за 10 років змінили свої погляди на життя, вибравши надійність, вірність і взаємну повагу, замість любовної романтики.