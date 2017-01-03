Марсіанська різдвяна листівка від Opportunity

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

У космічних апаратів, як відомо, не буває вихідних. Ось і марсохід Opportunity, який зустрів вже 13-й новий рік на поверхні Марса, продовжує свою роботу. В даний час апарат піднімається по схилу, намагаючись дістатися до протоки, залишеною водою, що колись випливала з кратера Індевор. А ще він надіслав на Землю своєрідну вітальну листівку. Ця мозаїка була складена з кадрів, зроблених марсоходом 25 грудня 2016 року. Звичайно, Opportunity і так вже побив усі мислимі і немислимі рекорди, але все ж було б здорово, якщо б він надіслав подібну листівку і на наступне різдво.

Що стосується його молодшого брата, то, на жаль, поки що інженерам так і не вдалося вирішити проблему з буром Curiosity. Останні дані вказують на те, що проблеми можуть бути викликані наявністю всередині механізму стороннього предмета (або щось потрапило в нього з поверхні під час свердління, або ж можливо відвалився фрагмент якоїсь деталі). Зараз фахівці ламають голову над тим, чи можна буде продовжити використання бура. Зрозуміло, у Curiosity є ще багато наукових інструментів, але все ж втрата бура була б вкрай небажана для місії.