Марсіанські дюни не припиняють свій рух

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Завдяки надчутливій камері високої роздільної здатності HiRISE, встановленої на борту Марсіанського Розвідувального Апарату MRO, було отримано нове фото однією з марсіанських областей. На ній вчені змогли простежити повільний рух піщаних дюн. В кадр космічного апарату потрапив шматочок Марса розмірами 480*270 метрів.

Рух піщаних дюн на Марсі відбувається під впливом вітру. Незважаючи на те, що дюни рухаються досить повільно, цей рух все ж можна прослідкувати завдяки фотографіям однієї і тієї ж області, зроблених орбітальними марсіанськими апаратами.

За оцінками вчених, ширина дюн на Марсі становить від п’яти до двадцяти п’яти метрів.