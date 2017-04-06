На Марсі знайшли сліди стародавнього мега-цунамі

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Вчені з Франції, США та Італії провели великі дослідження і з’ясували місце, звідки після зіткнення з астероїдом по Марсу прокотилося цунамі висотою понад 100 метрів.



На думку дослідників, мільярди років тому низовинні рівнини в Північній півкулі Марса займав океан. Використовуючи дані зібрані марсоходами та космічними апаратами, вчені створили карту відкладень за допомогою якої вирахували точне місце падіння астероїда.



Цим місцем виявився кратер Ломоносова, діаметр якого досягає 150 кілометрів. На думку вчених після падіння астероїда виникла величезна хвиля цунамі заввишки 100 метрів, яка прокотилася по поверхні Червоної планети від місця падіння на 200 кілометрів навколо.