На основі води створять батареї майбутнього

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Після інцидентів з Samsung Galaxy Note 7 (модель відкликали з ринку через численні випадки загоряння) розробка безпечних джерел енергії активізувалася. Команда вчених з Гарвардського університету, наприклад, створила потокові батареї на основі водних розчинів.



Потокові водні акумулятори

У новій конструкції на основі водного розчину органічних електролітів та фероцену позбавилися від недоробок попередників. Дослідники модифікували молекулярні розчини, які використовуються в складі електролітів, зробивши їх водорозчинними.

В результаті вони отримали батареї, заповнені агресивними речовинами з нейтральним показником Рн. Нові елементи деградують значно повільніше – витримують більше циклів зарядки-розрядки.



За тисячу циклів зарядки-розрядки батареї втрачають всього 1% ємності

Виробництво та обслуговування нових батарей обійдеться значно дешевше, ніж літій-іонних. На думку експертів, це ідеальні кандидати для накопичення енергії в альтернативних установках – сонячних і вітроелектростанціях.