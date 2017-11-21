NASA опублікувало фото з наслідками вивержень на Марсі

У 70-х роках за допомогою «Mariner-9» були зроблені знімки, що відобразили наслідки виверження на Червоній планеті. Зараз NASA вирішило опублікувати матеріали в мережі.

Вершини кратера разом з канавами з’явилися після космічної катастрофи, коли потоки лави вирвалися з надр на поверхню планети. Камери змогли зафіксувати пилову бурю та багато природних процесів. Це дало можливість одержати нові відомості про Марсі, так як до цього моменту вчені мали інформацію про Олімпі і вулканах Тарсіса.

Сам апарат продовжив місію своїх попередників, а далі розбився на поверхні об’єкта після завершення роботи. Такі дослідження дозволяють вченим дізнатися більше про небесне тіло, яке вони бажають колонізувати в майбутньому.