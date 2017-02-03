Найбільша в світі станція, яка вловлює вуглекислий газ

Система буде збирати практично весь діоксид вуглецю, вироблений найбільшою теплоелектростанцією Техасу.

Один з найбільш очевидних способів зупинити глобальні кліматичні зміни — прибрати з атмосфери як можна більше вуглекислого газу. Технологія, яка повинна зробити це, називається CCS (Carbon Capture and Storage), що означає «вловлювання та зберігання вуглекислого газу». Система CCS збирає З 2 з димових труб заводу, електростанції і перекачує його для зберігання під землю.