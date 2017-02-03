Найбільша в світі станція, яка вловлює вуглекислий газ

Компанії NRG Energy і JX Nippon оголосили про завершення будівництва найбільшої в світі системи Petra Nova, що вловлює вуглекислий газ.
Система буде збирати практично весь діоксид вуглецю, вироблений найбільшою теплоелектростанцією Техасу.
Один з найбільш очевидних способів зупинити глобальні кліматичні зміни — прибрати з атмосфери як можна більше вуглекислого газу. Технологія, яка повинна зробити це, називається CCS (Carbon Capture and Storage), що означає «вловлювання та зберігання вуглекислого газу». Система CCS збирає З2 з димових труб заводу, електростанції і перекачує його для зберігання під землю.
Уловлювальна система Petra Nova збирає до 90 % СО2, складає більше 5000 тонн в добу. З моменту початку випробувань у вересні вже вдалося зібрати 100 тис. тонн діоксиду вуглецю. Використання вуглекислого газу в процесі отримання нафти дозволить підвищити видобуток на 10-15 тис. барелів на день.