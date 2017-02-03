Не пропусти
Головна / Екологія / Найбільша в світі станція, яка вловлює вуглекислий газ

Найбільша в світі станція, яка вловлює вуглекислий газ

в Екологія 03.02.2017 31 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Компанії NRG Energy і JX Nippon оголосили про завершення будівництва найбільшої в світі системи Petra Nova, що вловлює вуглекислий газ.

Система буде збирати практично весь діоксид вуглецю, вироблений найбільшою теплоелектростанцією Техасу.

Один з найбільш очевидних способів зупинити глобальні кліматичні зміни — прибрати з атмосфери як можна більше вуглекислого газу. Технологія, яка повинна зробити це, називається CCS (Carbon Capture and Storage), що означає «вловлювання та зберігання вуглекислого газу». Система CCS збирає З2 з димових труб заводу, електростанції і перекачує його для зберігання під землю.

Уловлювальна система Petra Nova збирає до 90 % СО2, складає більше 5000 тонн в добу. З моменту початку випробувань у вересні вже вдалося зібрати 100 тис. тонн діоксиду вуглецю. Використання вуглекислого газу в процесі отримання нафти дозволить підвищити видобуток на 10-15 тис. барелів на день.

 

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments