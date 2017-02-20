Названа найбільш ймовірна причина загибелі цивілізації ацтеків

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Дослідники з Німеччини, США, Швейцарії та Мексики прийшли до висновку, що загибель колись могутньої цивілізації ацтеків дійсно пов’язана з прибуттям на континент європейців, проте розпад суспільства ацтеків був викликаний не військовими діями, а завезеними з Європи сальмонелами – бактеріями, що викликають сальмонельоз. Таким чином, на думку експертів, цивілізація ацтеків була знищена «випадково».

Вчені пов’язали загибель ацтекського суспільства з бактерією Salmonella enterica: саме її завезли іспанці. Фахівці провели реконструкцію ДНК бактерії, яка була виявлена в шлунку одного з місцевих жителів, загиблих під час епідемії 1540-х років. Крім цього, були розшифровані ДНК, взяті з зубів 29 стародавніх ацтеків, що жили в гірській місцевості і померлих в 1545-1550 роки.

У 24 випадках вчені виявили зв’язок з Salmonella enterica. Це можна вважати вагомим доказом на користь того, що причиною загибелі цивілізації дійсно стала ця бактерія. Всього ж, як передбачається, епідемія могла «викосити» до 80% ацтекського населення.

До моменту прибуття на територію сучасної Мексики знаменитого іспанського конкістадора Ернандо Кортеса ацтекська цивілізація включала в себе 25 млн осіб. Але вже через сто років ця кількість знизилася до одного мільйона.

Раніше, нагадаємо, інша група дослідників представила свої висновки щодо загибелі цивілізації майя. Вчені пов’язали занепад цивілізації з політичною роздробленістю, а також кліматичними змінами, що відбувалися в регіоні. На момент прибуття іспанців культура майя вже перебувала в глибокій кризі.