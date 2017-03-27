ООН починає кампанію по боротьбі з пластиковим сміттям в океані

Нещодавно Організація Об’єднаних Націй звернулася до споживачів із закликом приборкати свою звичку до використання одноразових пластикових предметів, після того, як наукове дослідження показало, що щорічно населення викидає в океан мільйони тонн пластикового сміття.
ООН оголосила Всесвітню кампанію боротьби з океанським сміттям, в рамках якої передбачаються заходи тиску на уряди і бізнес з метою спонукати їх переглянути своє ставлення до навколишнього середовища.
«Давно час серйозно зайнятися проблемою пластику, що забруднює наші океани», — говорить виконавчий директор ЮНЕП Ерік Солхейм. – Пластмасові відходи потрапляють на індонезійські пляжі, осідають на дні поблизу Північного полюса і, піднімаючись по харчовому ланцюжку, потрапляють на наші обідні столи. Ми занадто довго тупцювалися на місці, у той час як проблема загострювалася. Це треба припинити».
Важливу роль можуть зіграти споживачі, скоротивши використання одноразових пляшок і таких предметів особистої гігієни, як зубна паста, в яку для підвищення ефективності додаються пластикові мікрокульки. Вони могли б також відмовитись від покупки синтетичного одягу, з якого при пранні виділяється величезна кількість волокон, і замінити його одягом з натуральних тканин.
Зі свого боку уряду повинні активніше проводити політику, спрямовану на скорочення використання пластмас, а виробникам необхідно розглянути заходи щодо мінімізації застосування пластикової упаковки.
За оцінками експертів, щорічно в моря і океани потрапляє 9,5 мільйона тонн пластмасових відходів, що еквівалентно вивантаженні повного самоскида сміття кожну хвилину. До 80 відсотків океанських забруднень припадає саме на пластик, а шкода, заподіяна морським екосистемам, оцінюється як мінімум в 8 мільйонів доларів в рік.