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Потужний шторм досяг берегів Португалії

в Земля 03.02.2017 36 пер.

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Потужний шторм в Атлантиці в даний час досяг берегів Португалії. Очікуються дуже сильні бурі з хвилями, які можуть досягати і перевищувати 12-14 метрів, особливо в прибережних районах північно-центральної частини Португалії. Португальські метеорологи видали «червоний» (найвищий) рівень оповіщення про погоду на сьогодні.

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«Червоний» рівень небезпеки оголошено також на узбережжя Галісії, іспанського регіону, розташованого на північ Португалії. Це один з найбільш потужних морських буревіїв останніх років. Погодні оповіщення діють навіть у внутрішніх районах через дощ і сильний вітер. Навіть в Іспанії атлантичний фронт поширить дощі на території всього півострова.

 
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