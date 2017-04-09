Продажу Tesla зросли на 69% і стали рекордними за весь час

Аналітики очікували показника в діапазоні між 23 і 24,5 тисячі авто. Всього за перші три місяці року було продано 25 418 автомобілів, з яких 13,4 тисячі — Model S і 11,5 тисячі — Model X. Зростання світових продажів склав 69% і став рекордним за весь час існування Tesla.

Повідомляється, що ще 4650 електрокарів знаходяться на етапі доставки покупцям і будуть зараховані в показник наступного кварталу. За словами представників Tesla, компанія використовує методику підрахунку, коли продажем вважається тільки доставлений споживачеві товар. Статистична похибка не перевищує 0,5%.

Компанія зазначає, що виробництво та продаж автомобілів — головний, але не єдиний показник фінансового доходу компанії. Крім того, Tesla підкреслює, що ці дані не повинні служити для оцінки її фінансових результатів.

Нагадаємо, в липні цього року Tesla планує почати виробництво Model 3. Виробник має намір випускати по п’ять тисяч електрокарів цієї моделі на тиждень до кінця року і по десять тисяч електрокарів в 2018 році. Попередні замовлення на Model 3 почнуть приймати в квітні. Вартість автомобіля складе $35 тисяч.