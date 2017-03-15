Росію очікує найбільша за сто років повінь

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Максимально висока повінь очікується в цьому році в Росії, повідомив у ході прес-конференції керівник Росгідромету Олександр Фролов.



«Найбільш проблемна зона — п’ять-сім суб’єктів в Сибірському федеральному окрузі… Можна сказати, що ми можемо очікувати максимально високе водопілля в цьому році», — сказав Фролов.

Він зазначив, що прогноз на території Росії зараз випереджає нормальний графік на 20-25 діб.

«Ми живемо по квітню, по середині квітня. Це аномалія одна з найбільших за останні 100 років», — додав Фролов.