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Сибірські міста зникнуть з лиця Землі через 30 років, повідомляє нове дослідження. Причиною руйнування будівель стане зниження несучої здатності порід у зоні вічної мерзлоти через глобальне потепління.

Як стверджує російсько-американська команда вчених, незворотні зміни увійдуть в силу до 2050 року, а першими впливу зміни клімату відчують Салехард і Анадир. Там споруди почнуть деформуватися і осідати вже до 2020 року. Якутску і Норильску пощастить трохи більше — там ґрунт стане нездатним утримувати будівлі до 2040 року.

Вчені, проте, упевнені, що катастрофи можна уникнути. Для цього при будівництві житлових і промислових об’єктів необхідно враховувати танення вічної мерзлоти. За найоптимістичнішими прогнозами, несуча здатність ґрунту у Східному Сибіру знизиться на 25 %, за песимістичними — на 95 %.

Вічна мерзлота покриває 60 % території Росії і майже весь Східний Сибір, де ґрунт не прогрівається вище 0 градусів Цельсія. Ґрунтові води в зоні вічної мерзлоти мають форму льоду.

Раніше дослідники попередили, що танення вічної мерзлоти призведе до формування величезних воронок. Провали в ґрунті будуть з’являтися не тільки в незаселених областях, але і в містах на Ямалі.