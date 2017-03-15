Стосунки руйнуються через жіночі стереотипи

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Психологи рекомендували жінкам не забувати, що кожен чоловік — жива людина, і він здатний проявляти різні почуття.

Психологи з’ясували, що стереотипи про чоловіків, які склалися в уявленні жінок, здатні руйнувати відносини.

Вчені попереджають, що невірно вважати, що всі чоловіки однакові і не здатні на прояв щирих почуттів. Як вдалося встановити фахівцям, такого стереотипу дотримується більшість жінок, які, крім того, постійно скаржаться на брак уваги і романтичних зізнань.

Як пояснили психологи, чоловіки просто інакше дивляться на відносини. Вони схильні вважати, що визнання в любові доречні, коли в житті відбуваються справді значущі події, а також впевнені, що почуттями потрібно насолоджуватися, а не говорити про них при кожному зручному випадку.

Втім, стверджують вчені, це зовсім не означає, що чоловіки не вміють любити і не здатні відчувати. Таким чином вони хочуть уникнути тиску і надмірних зобов’язань.