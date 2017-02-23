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В Європі вітряні електростанції вперше перевершили по потужності вугільні

в Екологія 23.02.2017 49 пер.

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Загальна потужність встановлених у Європі вітрових електростанцій в 2016 році вперше перевищила потужність ТЕС, що працюють на вугіллі.

Про це повідомляється в матеріалах WindEurope.

Так, потужність вітряних електростанцій досягла 153,7 ГВт, а електроенергія, отримана на них, становила 10,4% від обсягу споживання електрики в країнах Європи. Крім того, за рік інвестиції в галузь зросли на 4% — до €27,5 млрд.

Відзначається, що найбільшу увагу розвитку вітроенергетики як і раніше приділяє Німеччина, далі йдуть Іспанія, Великобританія і Франція.

 
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