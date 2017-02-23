В Європі вітряні електростанції вперше перевершили по потужності вугільні

Про це повідомляється в матеріалах WindEurope.

Так, потужність вітряних електростанцій досягла 153,7 ГВт, а електроенергія, отримана на них, становила 10,4% від обсягу споживання електрики в країнах Європи. Крім того, за рік інвестиції в галузь зросли на 4% — до €27,5 млрд.

Відзначається, що найбільшу увагу розвитку вітроенергетики як і раніше приділяє Німеччина, далі йдуть Іспанія, Великобританія і Франція.