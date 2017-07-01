Вчені створили акумулятор для смартфона зі сміття

Група вчених з Китаю оголосила, що в ході експериментів їм вдалося створити новий тип акумуляторів на основі іонів калію і сміття.
Дослідники взяли іржаву перероблену сітку з нержавіючої сталі і використовували розчин ферроціаніда калію, який також застосовується у виробництві вина і добрив, для розчинення іонів з шару іржі сітки. Ці речовини, що вступили в контакт з ферриціонідом, утворили сіль, яка чіплялася на сітку у вигляді нанокристалічних нанокубів, які можуть зберігати і виділяти іони калію. Рух іонів калію дозволяє здійснювати провідність.
На даний момент розробники випустили лише один акумулятор, але вчені впевнені, що досліди завершилися успіхом і в майбутньому можливий серійний випуск батарей. Тим більше, що вони мають високу пропускну можливість і для їх виробництва використовується вторинна сировина.