Вчені створили акумулятор для смартфона зі сміття

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Група вчених з Китаю оголосила, що в ході експериментів їм вдалося створити новий тип акумуляторів на основі іонів калію і сміття.

Дослідники взяли іржаву перероблену сітку з нержавіючої сталі і використовували розчин ферроціаніда калію, який також застосовується у виробництві вина і добрив, для розчинення іонів з шару іржі сітки. Ці речовини, що вступили в контакт з ферриціонідом, утворили сіль, яка чіплялася на сітку у вигляді нанокристалічних нанокубів, які можуть зберігати і виділяти іони калію. Рух іонів калію дозволяє здійснювати провідність.