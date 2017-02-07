У Бельгії співробітникам компанії вживили чіпи

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Мікропристрої можуть виконувати роль бейджа: відкривати двері в офісі, дозволяти користуватися оргтехнікою.

У Бельгії компанія Newfusion прийняла рішення замінити звичні всім електронні бейджі на чіпи, які імплантуються в руку. Власниками нових пристроїв всередині своїх тіл стали співробітник, які погодилися на це.

За даними видання, в Бельгії таке відбувається вперше.

Мікрочіпи тепер дають працівникам можливість отримувати доступ в офіс дотиком руки до стійки КПП, знімати блокування з комп’ютерів та іншої офісної техніки.

Розмір приладу, який співробітникам імплантували під шкіру, такий же, як і рисове зернятко. Вартість його становить приблизно 100 євро.