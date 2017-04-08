У США акула атакувала дівчину на пляжі

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Незвичайний випадок стався на одному з пляжів Флориди, де 17-річна дівчина відпочивала на пляжі з мамою і друзями.



Коли вона зайшла у воду по пояс, то побачила, що до неї щось наближається, подумала, що це дельфін і стала виходити з води на берег. Але це виявився не дельфін, а акула завдовжки півтора метра, яка атакувала дівчину біля самого берега, на мілководді.

Акула вчепилася дівчині в ногу і від смерті її врятувало лише те, що вона не розгубилася і вдарила акулу кулаком по носі, після чого вона послабила щелепи і дівчина змогла вибігти на берег.

За словами медиків, дівчині дуже пощастило. Зуби акули розірвали ногу в 6 місцях, але не зачепили стегнову артерію в іншому випадку все закінчилося б смертю від втрати крові.